SECONDO CENTRO PER I VINCITORI DI MONZA Si è disputata questo week end la 24 ore del Nurburgring, grande classica indipendente del motorsport europeo, riservata a vetture GT. Sul temibile circuito tedesco la vittoria è andata all'italiano Matteo Cairoli che ha corso in equipaggio con Kevin Estre e Michael Christensen. Il pilota tricolore aveva vinto l'apertura stagionale del GT World Challenge Europe, endurance cup, di Monza guidando con Klaus Bachler e Chris Engelhart. Schierati questa volta dal team Manthey (lo stesso che gestisce i programmi GTE di Porsche nel WEC, ndr), i tre hanno avuto la meglio sulle BMW M6 del team Rowe.

15 ORE DI STOP L'edizione 2021 della gara tedesca è stata la più corta di sempre sviluppandosi sulla lunghezza di 59 tornate (del circuito storico da 22 km, ndr). Dopo la pole in condizioni proibitive a causa della pioggia segnata dalla BMW M6 del team Rowe di Nick Yelloly, in formazione con Philip Eng, Nick Catsburg e John Edwards, la corsa è stata interrotta alle 21.30 a causa della fitta nebbia che ha avvolto la zona del Nurburg. Solo verso mezzogiorno della domenica si è ripartiti ma la vettura leader è andata incontro al ritiro.

MARCIELLO TERZO A tagliare il traguardo otto secondi dietro ai leader è stata la seconda BMW del team tedesco guidata da Connor De Philippi, Martin Tomczyk, Marco Wittmann e Sheldon Van der Linde. Poco più staccati, ma sul gradino basso del podio, Raffaele Marciello ed i compagni Daniel Juncadella e Maximilian Gotz con la prima Mercedes AMG affidata al team GetSpeed. I tre hanno avuto la meglio sulla Porsche del team Falken e sull'Audi del team CarCollection relegando questi ultimi al quarto e quinto posto. Solo vetture tedesche nei primi dieci: tra le oltre cento vetture al via la prima Ferrari, portata in pista dal team Phoenix, ha visto il traguardo in tredicesima posizione. Diciottesima la prima Lamborghini ad opera del team Konrad. Lontanissima la Huracan degli italiani Mapelli, Bortolotti, Altoè e Pererà.

24h Nurburgring, Gara (top ten)