DINAMIC PADRONA DI MONZA Il GT World Challenge Europe ritorna a Monza dopo un anno di assenza ed il Team Dinamic ritorna al successo. La squadra italiana bissa la vittoria che siglò nel 2019 sempre nella tappa di apertura della serie endurance. Nella 3 ore lombarda a firmare la vittoria sono stati gli ufficiali Chris Engelhart, Klaus Bachler e Matteo Cairoli, quest'ultimo autore del sorpasso a metà gara che ha portato la 911 al comando.

PISTA BAGNATA Dopo pochi minuti dal via sul circuito di Monza si è scatenata la pioggia, che ha mollato la presa solo sul finale. L'equipaggio di punta del duo proposto da Dinamic, quantomai squadra di riferimento per Porsche, è passato al comando quando Cairoli ha avuto la meglio su Daniel Juncadella dopo essersi liberato di una Ferrari dell'Iron Lynx. La Mercedes che o spagnolo ha condiviso con Raffaele Marciello - leader della prima ora - e Jules Gounon ha dovuto accontentarsi della seconda posizione.

PODIO PER LA 1° SILVER-CUP Podio inusuale in un contesto di equipaggi ''pro'' il terzo posto della Lamborghini Huracan del team svizzero di Emil Frey. Iscritta nella classe Silver Cup (categorizzazione dettata dalla composizione dell'equipaggio dato dallo status dei singoli piloti, ndr) la vettura di Alex Fontana, Rolf Ineichen e Ricardo Feller si è difesa sul finale dagli attacchi della prima 488 dell'Iron Lynx. Antonio Fuoco, Davide Rigon e Callum Ilott restano così relegati fuori dal podio assoluto anche se vi ri-entrano considerando la classifica della sola classe Pro. Ventiquattresima posizione finale per la Lamborghini di Mirko Bortolotti, in equipaggio con Marco Mapelli e Andrea Caldarelli, che dopo aver siglato la pole position in mattinata una volta effettuato il primo pit stop ha patito problemi elettrici.

Monza, Gara (top 20)