UN ANNO DI AUDI Finisce dopo una sola stagione la militanza di Mirko Bortolotti tra i piloti ufficiali di Audi nel GT. L'italiano è riapparso nella lista dei nomi dei piloti factory che la Lamborghini ha presentato per il 2021. Bortolotti ritorna così a bordo di quella vettura con cui molti successi aveva colto in ambito internazionale. Il trentino era probabilmente il pilota di riferimento tra i driver della casa di Sant'Agata bolognese. Con Lamborghini, Bortolotti aveva dominato la Blancpain Endurance Series nel 2017, mentre l'anno passato ha chiuso in seconda posizione assoluta l'ADAC GT Masters.

PODIO A DAYTONA Con la casa dei quattro anelli Bortolotti è ritornato nel 2020 a salire sul podio della 24 ore di Daytona. Inserito nel team WRT, l'italiano si è classificato al terzo posto nella prova di apertura dell'IMSA che nelle due annate precedenti lo aveva visto trionfare nella classe GT Daytona con l'Huracan GT3 del team Grasser. Altro acuto per Bortolotti è stata la vittoria della prima tappa endurance del GT World Challenge Europe sul circuito di Imola.