Autore:

Simone Dellisanti

IRRESISTIBILE Tommaso Ciuffi, pilota e driver Peugeot, affiancato dal navigatore Nicolò Gonella, ha concluso la sua stagione con un altro successo: il pilota fiorentino dopo aver conquistato – in ordine temporale – il Peugeot Competition RALLY 208 e il Peugeot Competition TOP 208 ha fatto suo anche il Peugeot Competition CLUB, la serie aperta a tutti i modelli sportivi del Marchio del Leone e legata ai rally regionali.

PROMESSA Non ancora 25enne, Tommaso Ciuffi è risultato il pilota che ha totalizzato il maggior numero di punti nella propria categoria nell’ambito di una singola zona, nel suo caso la Toscana, con 73 punti utili. Ciuffi ha preceduto il 37enne cuneese Matteo Giordano arrivato a quota 59 nella zona Piemonte-Valle d’Aosta, il promettente 22enne pistoiese Thomas Paperini (Zona 5) ed il 23enne trentino Alessandro Nerobutto (Zona 4) arrivati a quota 55; piloti che hanno tutti gareggiato con le Peugeot 208 R2B nella categoria 2 ruote motrici Gr.R.

RAZZINI A RAZZO Al quinto posto assoluto e primo fra le 4 ruote motrici è risultato il 34enne parmense Marcello Razzini che, dopo aver vinto il Peugeot Competition RALLY 208 dello scorso anno, è passato nel 2018 sulla più impegnativa Peugeot 208 T16 confermando tutto il suo valore e finendo anche fra i Top 5 della serie nazionale IRC Pirelli.

SU DUE RUOTE A spuntarla tra le 2 ruote motrici Gr.N è stato il 36enne siciliano Paolo Celi (Peugeot 106 1.6) che l’ha spuntata sul 29enne specialista sammarinese dello sterrato Davide Gasperoni e sul 44enne biellese Davide Tosini, rispettivamente i migliori di categoria in Zona 7 ed in Zona 2. Fra le 2 ruote motrici Gr.A successo per il 45enne piemontese Alfredo Minesi, affezionato protagonista dei monomarca Peugeot.7887