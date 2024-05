Theo Pourchaire completa la stagione con Arrow McLaren

ACCORDO FINALIZZATO Sarà Theo Pourchaire a prendere il posto che fu di David Malukas in pianta stabile al team Arrow McLaren. Il francese, campione uscente di Formula 2, era stato messo in macchina come sostituto del lituano, infortunatosi in Mountain Bike nell'imminenza dell'inizio della stagione di Indycar. Gli ottimi riscontri dati dal pilota di riserva del team Stake F1 Team Kick Sauber hanno portato alla finalizzazione dell'accordo.

NIENTE INDY 500 Il 20enne francese non potrà però prendere parte alla 500 miglia di Indianapolis, tra due settimane, a causa degli standard impartiti dall'Indycar series sui debuttanti nella grande classica dell'Indiana. Pourchaire correrà invece il GP sul circuito stradale di sabato sera e poi tutte le successive gare del calendario dalla successiva tappa di Detroit fino a fine stagione. Nonostante un annuncio del team non sia ancora stato fatto, è molto probabile che sarà Callum Ilott a guidare la terza monoposto McLaren nella 500 miglia. Termina dunque la presenza di Pourchaire in SuperFormula per concentrarsi sul programma americano.

Pubblicato da Marco Borgo, 10/05/2024