McLaren perde la pazienza, appiedato Malukas

CONTRATTO RESCISSO E' finita con nemmeno un chilometro percorso l'esperienza di David Malukas da pilota McLaren. Il lituano da quest'anno era entrato a far parte del team di Woking impegnato in Indycar con il supporto dello Schmidt/Peterson ma l'infortunio in Mountain Bike dello scorso febbraio lo ha costretto finora a dare forfait.

MALCONTENTO MCLAREN La notizia era ormai nell'aria o almeno nelle ultime settimane i vertici del team inglese nelle loro dichiarazioni non avevano fatto nulla per celare il malcontento per la situazione creatasi. L'incertezza di una data di ritorno alle corse e il protrarsi dei tempi di recupero dalla frattura al polso sinistro hanno portato le due parti alle strette e il 22enne ex Dale Coyne Racing ha perso il suo posto nel team.

QUERELLE PALOU Sembra davvero aver perso la pazienza con i piloti Zak Brown che dopo gli strascichi della vicenda con Alex Palou, prima ingaggiato e poi rimasto da Ganassi, aveva trovato nel giovane Malukas un valido ripiego da affiancare ai più esperti Pato O'Ward e Alexander Rossi. Nelle prime quattro tappe del campionato in McLaren si sono alternati sulla terza vettura Callum Ilott e Theo Pourchaire (foto sopra).

POURCHAIRE IL PAPABILE Quest'utimo, vista la solidità dimostrata, sembra il più accreditato a proseguire sulla terza monoposto se non in tutti gli appuntamenti almeno in quelli in cui Ilott sarà impegnato nel WEC dove guida la Porsche del team Jota. Pourchaire dal canto suo dovrà capire come e se proseguire il suo impegno in SuperFormula giapponese dopo il titolo di Formula 2. All'indomani del mese di maggio si avvicinano le gare su ovale e per il francese sarà un'incognita ulteriore.

Pubblicato da Marco Borgo, 29/04/2024