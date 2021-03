ARMSTRONG DAVANTI Si chiude la prima tre giorni di test collettivi pre-stagionali della Formula 2 sul circuito del Bahrain con la miglior prestazione di Marcus Armstrong. Il pilota del vivaio Ferrari, che si appresta a disputare la seconda stagione nella serie con il team DAMS dopo l'esperienza maturata lo scorso anno in ART, ha segnato il miglior tempo di giornata nella sessione del mattino. Analogamente a ieri, i tempi migliori si sono avuti tutti al mattino, con i piloti che hanno cercato la prestaizone pura mentre al pomeriggio si sono concentrati sulle simulazioni di gara. Quaranta millesimi il distacco da Liam Lawson, secondo, davanti al compagno di box Juri Vips. Risale Guan Yu Zhou, fresco campione della serie invernale Formula 3 Asia, finora nelle retrovie. Bene anche Lirim Zendeli mentre Robert Shwartzman si è fermato in sesta posizione.

BOSCHUNG LEADER AL POMERIGGIO L'ultima sessione, come detto, ha registrato tempi ben più alti e a dettare il ritmo è stato Ralph Boschung. Lo svizzero, al rientro agonistico con Campos racing, aveva chiuso in settima posizione al mattino precedendo gli esordienti Richard Verschoor e Oscar Piastri. Stranamente indietro il duo Carlin con l'ex Red Bull Dan Ticktum, tester Williams, ad affiancare l'attuale pilota Red Bull Junior Jehan Daruvala. Macina chilometri Matteo Nannini che ha segnato dei tempi interessanti nell'arco dei tre giorni. Più in difficoltà il compagno di squadra Alessio Deledda. Penultima posizione, dopo aver comandato ieri, per Christian Lundgaard.

Test Sakhir, day 2 (riepilogativa di giornata)