SECONDA GIORNATA Le vetture di Formula 2 sono tornate in pista oggi per la seconda giornata di test collettivi-prestagionali sul circuito di Al Sakhir. In Bahrein si sono vissute due sessioni opposte, con al mattino quasi tutti i piloti che sono andati alla ricerca della prestazione pura mentre al pomeriggio quasi tutti hanno lavorato sulle simulazioni di gara. I tempi registrati nelle due sessioni riportano un gap da cinque a nove secondi.

LUUNDGAARD VELOCISSIMO A fare la voce grossa è stato Christian Lundgaard, pilota del vivaio Alpine che con la monoposto del team ART Gran Prix è stato l'unico a scendere sotto al minuto e quarantadue secondi. Nella tiratissima sessione del mattino si è classificato al secondo posto l'esordiente Bent Viscaal. Terzo Marcus Armstrong, ex compagno di squadra di Lundgaard, ora passato in DAMS.

TICKTUM LEADER AL POMERIGGIO Tra i pochi che hanno migliorato la propria prestazione nella sessione pomeridiana vi è l'inglese Dan Ticktum che ha siglato il quarto miglior tempo di giornata. Ora in forze al team Carlin, il tester Williams ha avuto la meglio su Liam Lawson e Robert Shwartzman con il tempo che questi due avevano registrato al mattino. Nella top ten anche Robert Shwartzman, finora non troppo in evidenza, ma che sta sicuramente lavorando per essere veloce durante la stagione. A seguire Juri Vips, Theo Pourchaire, Roy Nissany e Oscar Piastri. Domani si terrà l'ultima giornata di prove. La stagione 2021 scatterà sempre in Bahrain fra due settimane.

Test Sakhir, Day 2 (riepilogativa di giornata)