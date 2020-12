DELETRAZ AL COMANDO E' Louis Deletraz a segnare il miglior tempo della terza ed ultima giornata di test invernali della Formula 2 sul circuito di Al Sakhir. Lo svizzero, unico sotto al minuto e quarantadue secondi, ha provato in questi tre giorni in Bahrain per MP Motorsport e ha primeggiato nella giornata che di fatto conclude le attività in pista della stagione 2020.

DARUVALA SECONDO Ancora protagonista nelle posizioni che contano l'indiano che è rimasto nel team Carlin con cui ha corso per tutta la stagione e con il quale ha comandato nelle prime due giornate di prove. Buon terzo Juri Vips, anche lui pilota Red Bull giunto ametà stagione in sostituzione di Sean Gelael. Quarta piazza per Dan Ticktum, ex Red Bull, che ha lasciato il team DAMS per girare con Carlin. Nel vivaio giovani del team di Formula 1 anche Liam Lawson che ha dovuto accontentarsi del quinto tempo per due soli millesimi.

DRUGOVICH LEADER AL POMERIGGIO A comandare la sessione pomeridiana dove si sono registrati tempi molto più alti del mattino è stato Felipe Drugovich. Il brasiliano è salito sulla monoposto del team UNI-Virtuosi con cui ha già annunciato di ripresentarsi al via della prossima stagione, e ha segnato il tempo che è rimasto il settimo assoluto di giornata. Dietro di lui Ralph Boschung. Quest'ultimo non ha girato al pomeriggio al pari di Bent Viscaal per problemi tecnici. L'olandese è salito solamente oggi in vettura rilevando il sedile lasciato libero in Trident da Clement Novalak, quest'ultimo passato in UNI-Virtuosi al posto di Guan Yu Zhou.

Test Sakhir, Day 3 (riepilogativa)