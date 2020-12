DARUVALA ANCORA LEADER E' sempre Jehan Daruvala a comandare anche nella seconda giornata di test invernali della Formula 2 sul circuito di Al Sakhir. In Bahrain l'indiano aveva siglato il miglior tempo già nella giornata di ieri. Oggi il pilota del team Carlin si è migliorato di quasi due decimi.

SHWARTZMAN SEMPRE AL TOP Si avvicina rispetto a ieri il portacolori del team Prema che scavalca Dan Ticktum. L'inglese è sceso oggi in terza posizione tenendo dietro di sé l'esordiente Liam Lawson. Il neo-zelandese del vivaio Red Bull sta ben figurando all prima presa di contatto con la potente monoposto di formula 2 in seno al team Hitech.

BOSCHUNG LEADER AL MATTINO Bene anche Ralph Boschung, che dopo quasi un anno intero di inattività ha ritrovato il team Campos per la prossima stagione riuscendo a sfruttare l'assenza di Jack Aitken, passato domenica scorsa in Formula 1, per ritornare in gara anzitempo. Lo svizzero ha comandato la sessione mattutina con il tempo che poi gli è valso la quinta prestazione assoluta di giornata. Prova ad emergere Marcus Armstrong con il team DAMS mentre Felipe Drugovich chiude alle sue spalle con il team UNI-Virtuosi che ha scelto per disputare la prossima stagione. Nella top ten anche Louis Deletraz, David Beckmann e Guilherme Samaia. A differenza di ieri, dove a causa dei ritardi si è disputato un turno unico di cinque ore, oggi si sono disputate due sessioni: una al mattino ed una al pomeriggio. Due le uscite di pista, con Matteo Nannini e Theo Pourchaire che sono usciti entrambi alla curva otto sul finire della giornata di prove.

Test Sakhir, day 2 (riepilogata)