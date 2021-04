MARTINS ANCORA LEADER Nella seconda giornata di test collettivi pre-stagionali della Formula 3 a siglare il miglior tempo è ancora una volta Victor Martins. Dopo aver messo tutti in riga nella giornata di ieri, oggi il pilota del team MP Motorsport - parte del vivaio Alpine F1 - ha fatto ancora meglio abbassando il miglior riscontro cronometrico a 1'31.636. Nella giornata conclusiva i trenta piloti in pista hanno beneficiato di condizioni migliori rispetto a ieri quando la mattinata è stata condizionata dalla pioggia.

DOOHAN E SARGEANT TRA I PRIMI A contendersi il miglior tempo per tutta la mattinata si sono inseriti anche Jack Doohan del team Trident, poi terzo, e Logan Sargeant, già in lotta per il titolo nel 2020 e ora in forza al team Charouz. Entrambi però sono stati preceduti dal russo Alexander Smolyar. Quinta posizione per Clement Novalak, pilota da tenere sott'occhio mentre alle sue spalle ha chiuso Matteo Nannini, lo ricordiamo, quest'anno al via sia della Formula 3 che della Formula 2.

CORREA DA TOP TEN Osservato speciale, come è giusto che sia visto l'affetto dei fan del mondo dei motori e del paddock intero, Juan Manuel Correa è risalito fino alla decima posizione. Al rientro agonistico dopo il grave incidente di Spa 2019 in Formula 2 lo statunitense non ha finora cercato la prestazione secca ma più che altro il feeling con la vettura dopo il lungo stop e la riabilitazione fisica. Nei primi dieci si è inserito anche Frederik Vesti. Dennis Hauger è l'unico pilota Prema nella top ten. Nel complesso la squadra ha badato solamente a macinare chilometri. Arthur Leclerc, per esempio, sta pensando a conoscere la vettura. Nel pomeriggio, dove tutti hanno lavorato su long run e simulazioni di gara, il miglior tempo è andato a Calan Williams.

FUORI FORMULA 3, DENTRO LA FORMULA 2 Con la divisione su week end separati dei due principali campionati fino all'anno scorso al seguito della Formula 1, sarà la categoria minore ad accompagnare questa volta la Formula 1 nella tappa di Barcellona dell'8-9 maggio dopo che la Formula 2 corse nel round di apertura di Al Sakhir. Domani le monoposto della serie superiore scenderanno in pista a Barcellona per tre giorni di test, con le vetture di Formula 3 che hanno dovuto quindi lasciare la pista. Non ci è chiaro se i team di Formula 3 faranno ritorno nelle rispettive sedi per ritornare poi in spagna tra nemmeno una settimana. Se così fosse, appare una scelta poco lungimirante vista l'idea prefissata di contenere i costi. Lo scorso fine settimana, per esempio, l'European Le Mans Series ha corso a Barcellona la prima gara stagionale e nei giorni immediatamente precedenti il week end di gara ha effettuato i test collettivi.

Test Barcellona, Day 2 (riepilogativa di giornata)