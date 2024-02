Takuma Sato al via della Indy 500 con Rahal

RITORNO AD INDIANAPOLIS Takuma Sato sarà nuovamente al via della 500 miglia di Indianapolis del prossimo 26 maggio per tentare di artigliare il terzo successo nella classica dell'Indiana. L'ex pilota di Formula 1 spinto dalla Honda è uno dei veterani dell'Indycar Series con 220 partenze in 14 stagioni. Nella corsa più veloce del mondo il nipponico ha trionfato nel 2017 con Andretti e nel 2020 proprio con il Rahal/Lettermann/Lanigan.

RAHAL/LETTERMANN/LANIGAN L'ormai 47enne nativo di Tokyo ha concluso l'accordo per la sola classica sull'ovale più grande d'America con il team gestito da Bobby Rahal, squadra per cui ha corso a tempo pieno nel 2013 e poi dal 2018 al 2021. Sato sarà dunque schierato sulla quarta monoposto al fianco di Graham Rahal, Christian Lundgaard e Pietro Fittipaldi. L'anno scorso partecipò su una monoposto di Ganassi mentre nel 2022 corse per il team di Dale Coyne.

Pubblicato da Marco Borgo, 16/02/2024