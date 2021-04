GARA IMPECCABILE Quinta vittoria in carriera per il giovane Colton Herta maturata questa sera sul circuito stradale di St. Petersburg. Nella seconda tappa stagionale dell'Indycar series, il pilota del team Andretti Autosport e gestito in gara dal padre nonché ex pilota Bryan Herta, Colton è stato esente da errori e ha comandato dall'inizio alla fine. Dopo aver siglato la pole position ieri, oggi il figlio d'arte ha sempre mantenuto la testa della corsa difendendosi ad una quindicina di giri dal termine da Josef Newarden con gomme più fresche.

NEWGARDEN SECONDO Il pilota del team Penske ha dovuto accontentarsi con il rivale che ha ricostruito un vantaggio di sicurezza per andare a vincere indisturbato. Alle sue spalle ha concluso il compagno in seno al team Penske, Simon Pagenaud. Giù dal podio Jack Harvey, altro giovane interessante che scattava dalla prima fila accanto ad Herta.

DIXON QUINTO Solamente quinta posizione per il campione in carica Scott Dixon in una giornata che nel complesso ha visto il team Ganassi non troppo competitivo. Il vincitore della gara inaugurale di Barber, Alex Palou, è finito nelle retrovie dopo un contatto. Alle spalle di Dixon ha concluso Takuma Sato, coinvolto in una toccata in curva 1 con Rinus Veekay. Peggio è andata al suo compagno, Graham Rahal, che ha innescato un contatto con Alexander Rossi compromettendo la gara di entrambi. Ottavo Will Power dopo il grossolano errore in qualifica di ieri. Fuori dai giochi Pato O' Ward, coinvolto in una toccata a tre con James Hinchcliffe e Ed Jones. Un paio di strisciate di troppo contro il muro per Romain Grosjean per sperare di finire più in alto.

St. Petersburg, Gara