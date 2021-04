PRIMA FILA GIOVANISSIMA E' una prima fila di ragazzini quella che ci proporrà lo starting grid della seconda tappa stagionale dell'Indycar Series di scena questo week end sullo stradale di St. Petersburg. In Florida a siglare il giro perfetto è stato Colton Herta mentre al suo fianco, con un guizzo finale, si è piazzato Jack Harvey. Giovani ancora in evidenza quindi dopo quanto visto nello scorso round di Barber. Il poleman della prima tappa, Pato O'Ward, si è accontentato della sesta posizione dietro a Sebastien Bourdais. Seconda fila per i big di casa Penske Josef Newgarden e Simon Pagenaud.

VETERANI IN DIFFICOLTA' Se i giovani si sono messi in evidenza, i piloti ormai esperti del campionato hanno pasticciato un po' troppo. Scott Dixon è riuscito a superare la prima eliminatoria nonostante un testacoda e un lungo in frenata nella stessa curva. Testacoda invece per Will Power che non passa il primo taglio. Problemi anche per Ryan Hunter-Reay, primo degli esclusi in Q1 (dove i piloti hanno girato divisi in due gruppi). Cade nel Q1 anche Romain Grosjean nonostante l'ottima velocità dimostrata. La pista corta e la lotta sul filo dei millesimi non hanno premiato il francese. La seconda gara dell'Indycar Series scatterà domani alle ore 18.30. Diretta su DAZN.

St. Petersburg, Qualifica

Fast Six

1. Colton Herta - Andretti Autosport - 1'00.321

2. Jack Harvey - Team Shank - 1'00.571

3. Josef Newgarden - Team Penske - 1'00.608

4. Simon Pagenaud - Team Penske - 1'00.635

5. Sebastien bourdais - Team Foyt - 1'01.002

6. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 1'01.080

Q2

7. Rinus Veekay - Team Carpenter - 1'00.486

8. Scott Dixon - Team Ganassi - 1'00.500

9. Graham Rahal - Rahal/Lettermann - 1'00.568

10. Alex Palou - Team Ganassi - 1'00.622

11. Alexander Rossi - Andretti autosport - 1'00.648

12. James Hinchcliffe - Andretti autosport - 1'00.867

Q1

13. Ryan Hunter-Reay - Andretti Autosport - 1'00.852 - Gr. A

14. Scott McLaughlin - Team Penske - 1'00.704 - Gr. B

15. Takuma Sato - Rahal/Lettermann - 1'00.917 - Gr. A

16. Marcus Ericsson - Team Ganassi - 1'00.706 - Gr. B

17. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 1'00.957 - Gr.- A

18. Romain Grosjean - Dale Coyne racing - 1'00.813 - Gr. B

19. Conor Daly - Team Carpenter - 1'01.422 - Gr. A

20. Will Power - Team Penske - 1'01.114 - Gr. B

21. Ed Jones - Dale Coyne Racing - 1'01.445 - Gr. A

22. Max Chilton - Team Carlin - 1'01.507 - Gr. B

23. Jimmie Johnson - Team Ganassi - 1'01.836 - Gr. A

24. Dalton Kellett - Team Foyt - 1'02.117 - Gr. B