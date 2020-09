GARA FERMA DOPO SETTE GIRI La corsa conclusiva del week end della Formula 2 a Sochi si è conclusa anzitempo, con appena un terzo di gara disputato. A causare l'interruzione il violento schianto contro le barriere delle vetture di Luca Ghiotto e Jack Aitken, venuti a contatto nella bagarre per la quarta piazza. I due hanno impattato a forte velocità contro le protezioni della prima grande curva a sinistra. Vetture distrutte, quella di Ghiotto che si è incendiata, ma piloti incolumi nonostante le barriere danneggiate. La direzione di gara, dopo il tempo perso per spegnere la vettura di Ghiotto, ha deciso di non far ripartire la corsa di Formula 2 per impiegare tutto il tempo rimanente fino alla partenza della gara di Formula 1 per sistemare le barriere e rimettere in sicurezza quel punto della pista.

PUNTEGGIO DIMEZZATO Il regolamento della Formula 2 prevede che se la gara viene dichiarata conclusa prima che sia completato il 75% della distanza di gara (masiano stati completati almeno due giri pieni, ndr) viene dichiarata valida ed assegnato metà punteggio. Questo ciò che è avvenuto nonostante inizialmente si temesse l'annullamento a causa dell'interruzione quando era in corso l'ottavo dei ventuno giri previsti.

PRIMA VITTORIA DI ZHOU A segno - dopo soli dieci minuti di gara - il pilota cinese del vivaio Renault che è scattato bene dalla pole nonostante una partenza arrembante di Aitken che stava per insidiarlo alla prima curva. Il cinese ha resistito e l'anglo-coreano ha in breve ceduto il passo a Nikita Mazepin e a Mick Schumacher. Quest'ultimo è stato ancora una volta capace di guadagnare posizioni - mettendosi subito alle spalle i diretti aveversari per il titolo - tenendosi lontano dai guai della prima curva. Dopo la vittoria di ieri, infatti, il tedesco partiva dall'ottava posizione. Un contatto ha infatti messo fuori gara Jake Hughes e Guilherme Samaia.

AITKEN E GHIOTTO GIU' DAL PODIO Se va bene a Schumacher, che essendosi portato davanti a Callum Ilott allunga ancora in classifica con quei pochi punti assegnati, si vedono classificati anche Aitken e Ghiotto, con il risultato di gara al giro precedente lo schianto che li vede in quarta e quinta posizione. Alle loro spalle Yuki Tsunoda, Callum Ilott e Dan Ticktum.

Sochi, Gara 2