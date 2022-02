Schieramento completo con Verschoor in Trident

GRIGLIA COMPLETA Si è completato lo schieramento dei piloti che vedremo al via il mese prossimo della nuova stagione di Formula 2. Dopo la conferma dei giorni scorsi di Enzo Fittipaldi, l'arrivo di Richard Verschoor al team Trident ha occupato l'ultimo sedile disponibile. La squadra italiana diretta dall'ex pilota Giacomo Ricci aveva provato nei test invernali di Abu Dhabi con il giapponese Teppei Natori e l'australiano Calan Williams. Se quest'ultimo ha trovato dopo poco l'ufficialità della partecipazione al campionato cadetto, l'uscita di scena di Natori per far spazio a Verschoor appare quasi una sorpresa.

SECONDA STAGIONE L'olandese, 21 anni, dopo la prima partecipazione la scorsa stagione con la connazionale MP Motorsport non aveva preso parte ai test collettivi invernali. Sarebbe stato un vero peccato se questi non avesse potuto rimettersi in gioco dopo la bella vittoria conquistata a Silverstone e l'undicesimo posto in classifica finale. Verschoor avrà la possibilità di rifarsi quest'anno con la scuderia italiana. Prima della Formula 2, Verschoor aveva disputato la Formula 3 per due stagioni, imponendosi anche nell'unica prova disputatasi sul circuito di Macao in sostituzione del vecchio Master di Formula 3. A lui il compito di fare da 'prima guida' nel team dove Williams disputerà la sua prima stagione nella serie superiore.

Formazione provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger - Jehan Daruvala

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - Liam Lawson

Hitech GP - Juri Vips - Marcus Armstrong

ART GP - Theo Pourchaire - Frederik Vesti

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - Olli Caldwell

DAMS - Roy Nissany - Ayumu Iwasa

Trident: Calan Williams - Richard Verschoor

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - Enzo Fittipaldi

Van Amersfoort: Jake Hughes - Amaury Cordeel

Pubblicato da Marco Borgo, 22/02/2022