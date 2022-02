Enzo Fittipaldi torna con Charouz

NE RESTERA' SOLO UNO Rimane solamente un sedile libero sullo starting grid della Formula 2 2022. Tutte le squadre, ad eccezione dell'italiana Trident, hanno annunciato entrambi i piloti che comporranno la propria formazione. L'ultima squadra a completarsi è stato il Charouz Racing System. La squadra di Praga ha scelto di affiancare Enzo Fittipaldi a Cem Bolukbasi. Quest'ultimo è un pilota proveniente dagli e-sport e che sta crescendo con risultati interessanti in pista.

RITORNO DOPO LO SCHIANTO Per Fittipaldi jr, il fratellino di Pietro - tester Haas F1- si tratterà della prima stagione completa nella categoria cadetta. L'anno passato il brasiliano disputò la Formula 3 con Charouz prendendo poi parte ai week end finali di Monza, Sochi e Jeddah. Proprio quest'ultimo evento lo vide abbandonare prematuramente la serie rinunciando alla tappa conclusiva di Abu Dhabi a causa del grave schianto al via di gara 2 quando tamponò violentemente una vettura rimasta ferma in griglia. Guarite le fratture riportate nel terribile incidente, Enzo è pronto per calarsi nuovamente nell'abitacolo di una monoposto.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger - Jehan Daruvala

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - Liam Lawson

Hitech GP - Juri Vips - Marcus Armstrong

ART GP - Theo Pourchaire - Frederik Vesti

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - Olli Caldwell

DAMS - Roy Nissany - Ayumu Iwasa

Trident: Calan Williams - ???

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - Enzo Fittipaldi

Van Amersfoort: Jake Hughes - Amaury Cordeel

Pubblicato da Marco Borgo, 20/02/2022