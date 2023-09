Rosenqvist completa la line-up del team Shank

RIVOLUZIONE SHANK Il team Meyer Shank Racing ha ufficializzato la propria formazione piloti per la stagione 2024 di Indycar Series. Per la squadra di Jim Meyer e Michael Shank si tratterà di una vera e propria rivoluzione con la partenza di due piloti esperti quali Helio Castroneves e Simon Pagenaud. A questi, infatti, subentreranno l'inglese Tom Blomqvist e lo svedese Felix Rosenqvist. Il primo era già stato annunciato nei giorni scorsi (e sta già gareggiando nelle tappe finali in sostituzione dell'infortunato Pagenaud, ndr) mentre il secondo è in arrivo dal team Schmidt/McLaren.

ROSENQVIST SALUTA MCLAREN Nonostante il mancato arrivo di Alex Palou che sembrava dovesse soffiargli il sedile già quest'anno, Rosenqvist esce dal team McLaren gestito da Sam Schmidt e Ric Peterson. Il team Shank sarà la terza squadra ad accogliere l'ex pilota junior Mercedes (e Mahindra in Formula E), che nel 2019 sbarcò in America guidando due stagioni per Ganassi al fianco di Scott Dixon. Le prestazioni altalenanti lo portarono a concludere sesto nella prima annata. Sprazzi di velocità lo videro partire in prima fila ad Indianapolis quest'anno e battagliare a lungo nelle primissime posizioni.

IPOTESI MALUKAS IN MCLAREN Il mercato piloti dell'Indycar series ha cominciato a plasmarsi con il suo effetto domino dopo l'annuncio del passaggio di Marcus Ericsson al team Andretti. Il favorito a rimpiazzare Rosenqvist sembra essere David Malukas, il giovane lituano che lascia così Dale Coyne Racing dopo due stagioni. Si attende la conferma da parte di Ganassi per l'arrivo di Linus Lundqvist ed il rinnovo di Marcus Armstrong che dovrebbe ora correre anche sugli ovali. Una formalità invece l'annuncio della riconferma di Alex Palou che sta risolvendo economicamente la disputa contrattuale con McLaren. Proprio il sedile di Malukas potrebbe essere il ''rifugio'' di Romain Grosjan che nei giorni scoris ha confermato a parole - e con i fatti vista la litigata nelle qualifiche di Portland con il team - di lasciare l'Andretti autosport dopo Laguna Seca.

Pubblicato da Marco Borgo, 05/09/2023