Rahal ritrova Vips, fine corsa Canapino-Juncos

FUORI CANAPINO Non è finita nel migliore dei modi l'avventura di Agustin Canapino in seno al team Juncos Racing. La squadra del messicano Ricardo Juncos ha deciso di terminare la collaborazione con il proprio pilota a cinque gare dalla fine della stagione. Al suo secondo anno in Indycar sempre con Juncos, l'argentino non ha centrato gli obiettivi ma è anche stato coinvolto in episodi che hanno minato la sua partecipazione.

ODIO SOCIAL Sul piano sportivo l'argentino non ha portato i risultati che il team sperava per posizionarsi in classifica in maniera tale da incassare il premio per la 'Leader circle' consistente in un montepremi che viene erogato solo alle prime 22 monoposto della classifica generale finale. Gli incidenti in cui è rimasto coinvolto - con conseguenti danni e la difficoltà a reperire nuovi fondi - ha visto la sua tifoseria scatenare l'odio sui social dapprima contro Callum Ilott, poi contro Romain Grosjean e quest'anno contro Theo Pourchaire. Quest'ultimo era pilota della McLaren con cui il team aveva appena istituito un rapporto di collaborazione che la squadra di Woking non ci ha pensato due volte ad interrompere. Canapino è dato come in uscita dall'Indycar per tornare a gareggiare nelle categorie a ruote coperte nel suo paese e Juncos è chiamato a ingaggiare un pilota più solido su cui costruire la stagione 2025.

RAHAL RITROVA VIPS Al team Rahal/Lettermann/Lanigan ritorna Juri Vips, l'ex pilota Red Bull che sul finire della scorsa stagione aveva provato a sondare il terreno delle gare oltreoceano ma non era riuscito a finalizzare un accordo per essere al via a tempo pieno quest'anno. L'estone scenderà in pista dal round di Portland e dopo il lungo lavoro al simulatore nei mesi scorsi per aiutare il team potrebbe salire il prossimo anno sulla vettura che lascerà libera Christian Lundgaard. In McLaren Alexander Rossi ha risolto la frattura al pollice rimediata a Toronto e sarà al via tra una settimana a Gateway per completare l'ultima stagione con McLaren. Lo statunitense è indicato come uno dei favoriti per un sedile in Prema nel 2025.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/08/2024