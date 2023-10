Pietro Fittipaldi a tempo pieno con Rahal

FITTIPALDI CON RAHAL Torna in Indycar Pietro Fittipaldi e lo farà accaparrandosi uno dei sedili disponibili in seno al team di Bobby Rahal. Il nipote di Emerson Fittipaldi correrà nel 2024 a tempo pieno nella serie monoposto americana, categoria che lo aveva visto disputare alcune gare nel 2021 con Dale Coyne Racing. Ex pilota di riserva del team Haas in Formula 1 nelle ultime stagioni, prese parte a due gare nel 2020 quando sostituì Romain Grosjean a seguito del grave incidente in Bahrain.

TRA INDY E RUOTE COPERTE Dopo i trascorsi in monoposto, il nipote di Max Papis (commissario Indycar e marito della seconda figlia di Emerson,ndr) ha provato ad emergere nelle corse statunitensi trovando però più opportunità nelle ruote coperte in LMP2. A condizionare la sua progressione l'incidente a Spa con la LMP1 del Dragonspeed che lo lasciò con una frattura alle gambe. Nel team Rahal, Fittipaldi potrebbe trovare proprio Juri Vips che ben ha figurato nelle ultime gare stagionali in cui ha partecipato. Rimane da capire quante saranno le vetture portate in pista per sapere che ne sarà di Chistian Lundgaard e Graham Rahal.

Formazione provvisoria Indycar 2024

Aj Foyt Racing: ??? - ???

Andretti Autosport: Colton Herta - Kyle Kirkwood - Marcus Ericsson

Arrow McLaren: Pato O'Ward - David Malukas - Alexander Rossi

Chip Ganassi Racing: Linus Lundqvist - Scott Dixon - Alex Palou - Marcus Armstrong - Kyffin Simpson

Ed Carpenter Racing: Rinus Veekay - ???

Juncos Racing: Agustin Canapino - Callum Ilott?

Meyer/Shank Racing: Tom Blomqvist - Felix Rosenqvist

Rahal/Lettermann/Lanigan: Graham Rahal - Pietro Fittipaldi - Christian Lundgaard

Team Penske: Josef Newgarden - Scott McLaughlin - Will Power

Pubblicato da Marco Borgo, 24/10/2023