DOUBLE Dopo aver accompagnato e supportato la marcia trionfale della Mercedes AMG nel campionato di Formula Uno 2018, Petronas ha aiutato il team The Bulls di Iveco a conquistare la vittoria nel Campionato Europeo FIA Truck Racing. Petronas Urania ha sviluppato il lubrificante per i veicoli Iveco al fine di massimizzare le prestazioni e minimizzare il consumo del motore, per evitare rotture meccaniche indesiderate che avrebbero 'buttato alle ortiche' ogni speranza di vittoria iridata.

PILOTI E COSTRUTTORI Alla fine è stato Jochen Hahn il vincitore del Campionato Europeo FIA Truck Racing, portandosi a casa il titolo iridato grazie ai 387 punti conquistati. Il suo è il quinto titolo vinto nella serie ETCR con la conseguente prima vittoria del team The Bulls di Iveco nella classifica riservata ai costruttori.