Paura a Brands Hatch: una Porsche vola su un commissario - VIDEO

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito in una gara del BTCC, dopo un incidente dalla dinamica incredibile

NATURA AMICA È qualcosa di molto vicino a un miracolo quello che è accaduto nello scorso weekend a Brands Hatch, storica pista inglese che ospitava l'ultimo round del British Touring Car Championship. La Porsche di Will Martin, impegnata nella gara di contorno della locale Carrera Cup, è finita violentente contro le barriere dopo un contatto in uscita da curva 1, sfondando la prima protezione e finendo la sua corsa sopra a un albero. In quel punto si trovava una postazione con tre commissari di pista, miracolosamente usciti illesi proprio grazie alla presenza della pianta che bloccato la vettura.

IL RACCONTO DEL PILOTA Le gare sono state sospese, mentre Martin è stato liberato dai rottami dell'auto fortunatamente illeso. Il pilota ha raccontanto così quanto accaduto: ''Probabilmente è stato uno dei miei più grandi schianti, sono stato abbastanza fortunato a uscirne. Mentre procedevo verso l'uscita di curva ho avuto un tocco da dietro. Ovviamente, uscendo di curva stavo ancora cercando di girare. Sono atterrato praticamente su un albero, su una staccionata e sulla barriera. Sono finito a un metro e ottanta d'altezza. Fortunatamente, tutti erano al sicuro e nessuno si è fatto male. È stato un incidente un po' spaventoso. Il cemento su cui era costruita la recinzione si è strappato dal terreno. L'albero deve aver contribuito a tenere la recinzione lontana dalla postazione dei commissari, quindi il marshall che si trovava lì è stato super fortunato''.

IL VIDEO Su Twitter l'utente Kieron Salmons ha spiegato di essere il figlio del commissario uscito miracolosamente illeso da dietro l'albero e ha scritto: ''Sono solo contento che mio padre sia ancora qui per raccontare la storia. Non sono sicuro di come sia successo, ma un piccolo pezzo di recinzione gli ha salvato la vita!''. Qui di seguito, le incredibili immagini di questo incidente che fanno capire bene il rischio corso dai tre uomini presenti in quel punto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/10/2022