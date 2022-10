Schumacher, che spavento! David si è rotto una vertebra

IMPATTO MULTIPLO Il weekend finale del DTM 2022 è stato segnato da un terribile incidente che ha coinvolto numerose vetture nella staccata sotto alla tribuna Mercedes, sul circuito di Hockenheim. Nel corso di gara 1, disputata sabato, si sono scontrati Thomas Preining e David Schumacher finendo violentemente contro le barriere. Nel caos creatosi tra le vetture che seguivano altri piloti hanno avuto dei contatti, tra cui quello tra Ricardo Feller e Dennis Olsen. La Porsche di quest'ultimo ha impattato violentemente contro una barriera sul lato interno del tracciato e il motore si è strappato generando una palla di fuoco.

Whaaaaaat?! 😰 all drivers are out of the car and the race is red-flagged! #DTM #DTM2022 #WeLoveDTM #feeltheroar Pubblicato da DTM su Sabato 8 ottobre 2022

VERTEBRA ROTTA I piloti coinvolti non hanno subìto conseguenze fisiche gravi, ma come da prassi sono stati controllati presso il centro medico del circuito. Il solo Feller ha ricevuto il via libera per garaggiare anche domenica in gara 2. Peggio è andata a Schumacher, che rientrato a casa ha continuato ad avvertire del mal di schiena. È stato il papà Ralf, fratello di Michael e zio di Mick, a spiegare cosa è successo a Motorsport-Magazin.com: ''Quando David è tornato a casa si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto che una vertebra lombare era rotta. Secondo i medici che curano David, questo significa una pausa di circa sei settimane''.

OPERAZIONE EVITATA David Schumacher, 20 anni, non avrà comunque bisogno di un intervento chirurgico. In queste prime settimane dovrà indossare un corsetto vincolante per stabilizzare la schiena. La gara di sabato del DTM ha visto numerosi incidenti, tanto che ben 11 piloti non hanno visto la bandiera a scacchi. Il weekend è stato decisivo per l'assegnazione del titolo 2022, finito a Sheldon van der Linde.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/10/2022