Pagenaud ancora out: Blomqvist termina la stagione

PAGENAUD KO Continua ad avere strascichi l'incidente occorso a Simon Pagenaud a Mid Ohio. Il pilota del Meyer Shank racing era uscito di pista in una via di fuga ribaltandosi più volte in piena velocità. I medici hanno consigliato al francese di non tornare a calarsi nell'abitacolo di una monoposto in quanto i sintomi da commozione cerebrale persistono. Nelle successive gare Michael Shank aveva designato Tom Blomqvist quale sostituto a Toronto, per poi far gareggiare l'esordiente Linus Lundqvist.

BLOMQVIST IN INDYCAR Successivamente era arrivato l'annuncio che la squadra avesse deciso di travasare proprio lo svedese a tempo pieno in Indycar per la stagione 2024. Il figlio d'arte corre da tempo con Shank nell'IMSA e ha arpionato il successo alla 24 ore di Daytona nel 2022 e nel 2023 conquistando anche il titolo la passata stagione. Logica dunque la scelta di cominciare a lavorare assieme fin da subito, con lo Blomqvist che sarà al via delle ultime due gare della stagione Indycar a Portland e Laguna Seca. Lundqvist, peraltro, si dice stia per accasarsi da Ganassi.

F1 Test Abu Dhabi 2021, Yas Marina: Juri Vips con la tuta Red Bull

VIPS CON RAHAL Come si vociferava, il team Rahal/Lettermann/Lanigan ha confermato ieri la presenza di Juri Vips nelle ultime due gare. Il mancato rinnovo di Jack Harvey, che ha già lasciato il team, aveva aperto la strada alla possibilità di valutare nuovi piloti per il 2024. L'estone proviene dalle file del Red Bull Junior Team, dove non è mai emerso con prepotenza anche se qualche guizzo in Formula 2 lo ha mostrato, ma è stato messo alla porta da Helmut Marko lo scorso anno per uno spiacevole episodio sui social network. Vips cercherà sicuramente di convincere Rahal a dargli una chance per la prossima stagione.

Pubblicato da Marco Borgo, 29/08/2023