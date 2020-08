PRIMO SUCCESSO DI QUARESMINI La seconda tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia si è disputata nel week end appena trascorso sul circuito di Misano adriatico. Sulla pista a ridosso della costa emiliana i successi sono stati colti da Gianmarco Quaresmini, che ha centrato la prima vittoria stagionale, e Simone Iaquinta alla sua seconda affermazione. Il primo arrivava da capoclassifica dopo la prova di apertura del Mugello e sembrava fermamente intenzionato ad allungare in classifica generale: dopo aver dominato libere e qualifiche ha condotto al comando tutta la prima corsa, disputatasi sotto le luci della notte emiliana.

SUL PODIO MONACO E IAQUINTA Alle spalle del leader si sono piazzati Stefano Monaco e proprio Iaquinta, subito in terza posizione dopo pochi metri dallo spegnimento dei semafori. Giù dal podio il vincitore della prima gara annuale, Alberto Cerqui, seguito da David Fumanelli e Marzio Moretti. La prima gara, non particolarmente vivace, è stata neutralizzata nei minuti finali per permettere la rimozione della vettura di Ludovico Laurini, uscito di pista per un problema ad una ruota.

DOPPIETTA SFUMATA PER QUARESMINI Poteva essere una marcia trionfale per il bresciano, ma l'esito di gara 2 è stato ben diverso da quanto visto in pista. Nonostante il pilota del team Tsunami avesse passato nuovamente per primo la linea del traguardo, è stato classificato in nona posizione a causa di una penalità inflittagli per un'infrazione nella ripartenza dopo l'esposizione della bandiera rossa causata dall'uscita a grande velocità contro le barriere di Bashar Mardini.

IAQUINTA RADDOPPIA Il successo è così finito nelle mani del cosentino che, complice l'arretramento del rivale, gli ricuce parecchi punti in classifica generale portandosi ad una sola lunghezza di distacco. Sono saliti quindi sul podio David Fumanelli ed Emil Skaras mentre alle loro spalle hanno concluso Aldo Festante - autore di una rimonta praticamente dal fondo - e Nicola Baldan. Il prossimo round della Carrera Cup Italia si disputerà a fine mese sulla pista di Imola.

Misano, Gara 1 (top ten)

Pos Pilota Team Gap 1 Gianmarco Quaresmini Tsunami 17 giri 2 Stefano Monaco Dinamic 0.591 3 Simone Iaquinta Ghinzani 1.353 4 Alberto Cerqui AB Racing 1.512 5 David Fumanelli Dinamic 2.456 6 Marzio Moretti Bonaldi 3.172 7 Giovanni Altoè Raptor 4.346 8 Emil Skaras Ombra Racing 4.984 9 Leonardo Caglioni Ombra Racing 13.243 10 Luca Pastorelli Krypton Motorsport 13.574

Misano, Gara 2 (top ten