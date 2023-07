Mid-Ohio, Gara: Palou con il quarto successo scappa in campionato

PALOU LEADER Anche a Mid-Ohio, giro di boa della stagione dell'Indycar Series, la vittoria è stata ad appannaggio di Alex Palou. Lo spagnolo del team Ganassi partiva dalla seconda fila ed è emerso nella fase centrale di gara rimanendo poi sempre davanti a tutti. Ben cinque i secondi di vantaggio inflitti al compagno Scott Dixon sul traguardo segno dell'enorme competitività della monoposto del team americano sui saliscendi di Lexington. Lo spagnolo con la quarta vittoria stagionale - la terza di fila - ha preso il largo in classifica generale.

DIXON SECONDO Salva il risultato e consolida quello del team Scott Dixon, che in classifica ora naviga in seconda posizione. Sul podio è salito anche Will Power, primo portacolori del team Penske. A Mid-Ohio si era visto un rilancio dei team Andretti e Rahal. Il primo aveva nuovamente siglato la pole position con Colton Herta, finito poi undicesimo. Il secondo vedeva Graham Rahal partire al fianco del poleman ma poi settimo al traguardo dopo alcuni pit stop non perfetti. Ai piedi del podio si è classificato il giovane Christian Lundgaard. Non brillante Pato O'Ward.

FERMO PAGENAUD Sostituzione dell'ultimo minuto in casa di Michael Shank dopo la violenta carambola di Simon Pagenaud nelle libere. Il francese è uscito in staccata e la monoposto si è ribaltata in ghiaia più volte ad altissima velocità. E' dunque giunto lo stop dei medici e domenica mattina Conor Daly è salito in macchina nel warm up e poi in gara. Nella corsa invece l'unico ritiro è stato quello di Marcus Ericsson, a contatto con il connazionale Felix Rosenqvist nelle prime battute.

Mid-Ohio, Gara

1. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 80 giri

2. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 5.024

3. Will Power - Team Penske - 18.359

4. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 19.083

5. Scott McLaughlin - Team Penske - 20.528

6. David Malukas - Dale Coyne Racing - 27.153

7. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 27.885

8. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 28.512

9. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 42.402

10. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 49.148

11. Colton Herta - Andretti Autosport - 55.597

12. Josef Newgarden - Team Penske - 56.180

13. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 1'00.371

14. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1'02.891

15. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 1'03.430

16. Callum Ilott - Juncos Racing - 1'03.868

17. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 1'04.402

18. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'08.082

19. Ryan Hunter-Reay - Ed Carpenter Racing - 1'09.372

20. Conor Daly - Michael Shank Racing - 1'10.136

21. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 1 giro

22. Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing - 1 giro

23. Agustin Canapino - Juncos Racing - 1 giro

24. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 1 giro

25. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 1 giro

26. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 1 giro

Ritirato

6° giro - Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 03/07/2023