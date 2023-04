Melbourne, Gara 2: Iwasa si impone anche in Australia

IWASA LEADER Tutto perfetto per Ayumu Iwasa nella gara lunga del week end australiano della Formula 2. Il giapponese del vivaio Red Bull aveva siglato la pole position al venerdì e da questa è scattato ottimamente la domenica mattina conducendo le prime fasi di gara. Per il pilota DAMS la scelta di fermarsi nei primi giri per il cambio gomme passando alle gomme dure. Sul finale Iwasa è ritornato davanti cogliendo il secondo successo stagionale che lo trasforma leader di campionato e lo propone quale protagonista per la corsa al titolo.

RISCATTO POURCHAIRE Dopo il pasticcio dello scorso week end di Jeddah il pilota ART, Theo Pourchaire, è tornato a dimostrare il suo valore cogliendo un ottimo secondo posto. Alle sue spalle la seconda vettura del team DAMS con Arthur Leclerc terzo. Un podio Monegasco-francese dunque con il fratello minore di Charles che fa vedere già ottime prestaizoni al terzo round nella categoria superiore. Ci ha provato Frederik Vesti ad insidiarlo, ma il vincitore di Jeddah ha dovuto rinunciare al podio.

DELUDE DOOHAN Dietro ai primi hanno chiuso Zane Maloney, consistente, Jehan Daruvala e Richard Verschoor. Delude invece Jack Doohan che dopo i problemi di venerdì e sabato, alla domenica sulla pista di casa non è andato oltre l'ottavo posto. Non entra nella top ten Clement Novalak mentre il team MP Motorsport nel complesso non vede l'ora di dimenticare la gara lunga. Il vincitore di ieri Dennis Hauger, infatti, con la seconda monoposto ha chiuso la sua gara anzitempo quando a due giri dalla fine Victor Martins lo ha tamponato alla prima staccata. Peggio è andata al veterano Ralph Boschung che dopo aver sbattuto ieri mentre portava la macchina in griglia oggi ha concluso penultimo.

Melbourne, Gara 2

1. Ayumu Iwasa – DAMS – 33 giri

2. Theo Pourchaire – ART GP – 0.882

3. Arthur Leclerc – DAMS – 1.484

4. Frederik Vesti – Prema racing – 1.815

5. Zane Maloney – Carlin – 5.290

6. Jehan Daruvala – MP Motorsport – 6.779

7. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 7.107

8. Jack Doohan – Virtuosi – 7.764

9. Kush Maini – Campos racing – 8.294

10. Roman Stanek – Trident – 10.892

11. Juan Manuel Correa – Van Amersfoort – 11.126

12. Clement Novalak – Trident – 11.593

13. Brad Benavides – PHM/Charouz – 13.902

14. Amaury Cordeel – Virtuosi – 14.276

15. Oliver Bearman – Prema racing– 16.734

16. Victor Martins – ART GP – 17.299

17. Isack Hadjar – Hitech GP – 17.437

18. Ralph Boschung – Campos racing – 24.039

19. Dennis Hauger - MP Motorsport - 2 giri

Ritirati

Enzo Fittipaldi - Carlin

Roy Nissany - PHM/Charouz

Jak Crawford - Hitech GP

Pubblicato da Marco Borgo, 02/04/2023