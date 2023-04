Melbourne, Gara 1: Hauger riporta MP al successo

LA PRIMA DI MELBOURNE La terza tappa della Formula 2 2023 vede il debutto del circuito di Albert Park nel calendario della serie cadetta. Mai prima d'ora si era corso in Australia e, tuttavia, la pista nuova per tutti non ha offerto grosse emozioni a parte un meteo un po' ballerino. L'inversione dei primi dieci qualificati di ieri ha proposto in pole per gara 1 Dennis Hauger. L'esperto pilota nordico, passato quest'anno da Prema a MP Motorsport, ha dominato facilmente la corsa riportando il team che pochi mesi fa laureò campione Felipe Drugovich sul gradino più alto del podio.

POCHI SORPASSI Corsa priva di emozioni, come dicevamo, la sprint in terra australiana con Enzo Fittipaldi e Ralph Boschung che si sono estromessi da soli uscendo di pista nel giro di schieramento in griglia. Dietro al vincitore hanno chiuso Jak Crawford e Kush Maini. Giù dal podio Arthur Leclerc a precedere Zane Maloney. Il duo Prema ha visto davanti a sé Isack Hadjar con la compagine vicentina che ha piazzato Oliver Bearman davanti a Frederik Vesti. Il primo ha sofferto parechio tra libere e qualifiche (bagnate) mentre il secondo è il vincitore della corsa lunga dello scorso round di Jeddah. Indietro Ayumu Iwasa, fermato da una foratura. A parte la leggera pioggia che ha tradito solamente il team ART che ha provato invano le gomme da bagnato, la corsa è stata neutralizzata sul finale in occasione delle uscite di Brad Benavides e Jack Doohan, quest'ultimo tamponato da Juan Manuel Correa. Questa notte (alle 1.00 italiane) la seconda corsa del week end.

Melbourne, Gara 1

1. Dennis Hauger – MP Motorsport – 22 giri

2. Jak Crawford – Hitech GP – 1.120

3. Kush Maini – Campos racing – 1.716

4. Arthur Leclerc – DAMS – 2.064

5. Zane Maloney – Carlin – 2.447

6. Isack Hadjar – Hitech GP – 2.842

7. Oliver Bearman – Prema racing – 4.858

8. Frederik Vesti – Prema racing – 5.299

9. Roy Nissany – PHM/Charouz – 5.591

10. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 5.759

11. Clement Novalak – Trident – 6.417

12. Amaury Cordeel – Virtuosi – 11.851

13. Ayumu Iwasa – DAMS – 12.395

14. Juan Manuel Correa – Van Amersfoort – 16.816

15. Victor Martins – ART GP – 36.640

16. Roman Stanek – Trident – 37.222

17. Jehan Daruvala – MP Motorsport – 41.076

Ritirati

20° giro - Theo Pourchaire - ART GP

16° giro - Brad Benavides - PHM/Charouz

13° giro - Jack Doohan - Virtuosi

Non partiti

Ralph Boschung - Campos Racing

Enzo Fittipaldi - Carlin

Pubblicato da Marco Borgo, 01/04/2023