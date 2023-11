Macao: dall'Indycar arriva Marcus Armstrong

RITORNO A MACAO Tra i piloti che mancavano da annunciare al via del GP di Formula 3 di Macao di questo fine settimana è apparso a sorpresa il nome di Marcus Armstrong. Il neozelandese ha trovato l'accordo con il team MP Motorsport per essere al via dell'appuntamento di fine anno e ritornerà così su una vettura di Formula 3 dopo quattro anni affiancando Mari Boya e Franco Colapinto.

ROOKIE INDYCAR Dopo aver militato per anni nelle file della Prema tra la vecchia Formula 3 e la nuova categoria al seguito della Formula 1, Armstrong ha disputato due stagioni in Formula 2 senza riuscire ad emergere. Cimentatosi quest'anno in Indycar part time con Ganassi si è guadagnato il titolo di 'esordiente dell'anno'. L'ultima apparizione dell'ex pilota del vivaio Ferrari a Macao risale al 2019 dove ha concluso in ottava posizione come l'anno precedente. Si sta completando una line up interessante per il ritorno del GP internazionale nella città asiatica, con molti piloti di Formula 3 a cui si aggiunge qualche ex Formula 2 e, appunto, Armstrong dall'Indycar.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/11/2023