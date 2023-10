Macao GP: Ticktum e Verschoor nell'entry list del FIA F3 World Cup

TORNA MACAO E' stata diramata l'entry list del Gran Premio internazionale di Macao che ritorna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia di Covid. L'ultima edizione a cui abbiamo assistito, infatti, è quella del 2019. Poi un lungo stop anche se le gare dei campionati locali si sono disputate negli anni scorsi. Sarà dunque la prima vera edizione con il format completo come nei periodi pre-pandemia.

MIX F2 E F3 I ventisette piloti al via saranno schierati dai team della Formula 3, campionato che pur non avendo una titolazione mondiale non consente l'accesso a squadre giapponesi o australiane come ai tempi del Master di Formula 3. Al via troveremo gran parte dei piloti visti nella categoria cadetta ma non mancherà qualche pilota della serie superiore. E' il caso di Franco Colapinto che ha appena annunciato il passaggio in F2 con MP Motorsport. Zane Maloney sarà il pilota Red Bull da seguire e si schiererà al via con Carlin che avrà nello stesso box nientemeno che Dan Ticktum, già vincitore due volte a Macao. Con Trident vi sarà Richard Verschoor, trionfatore nell'ultima edizione, assieme a Roman Stanek.

MINI' E FLOERSCH Fresco di passaggio al team Prema per disputare la seconda stagione in Formula 3 l'anno prossimo, Gabriele Minì sarà l'unico italiano al via. Unica donna sarà invece Sophia Floersch, la pilota tedesca che su questa pista subì il grave incidente del 2018 ed ora ritorna a gareggiare nuovamente con Van Amersfoort. Nomi di ex Formula 1 sono quelli dei figli d'arte Charlie Wurz e Sebastian Montoya. Rimangono ancora tre sedili da occupare a due settimane dal via e non è escluso che qualche altro pilota decida di fare come Verschoor e Ticktum.

FIA F3 World Cup, entry list

ART GP: Gregoire Saucy - Christian Mansell - Nikola Tsolov

Campos Racing: Josep Maria Martì - Sebastian Montoya - Oliver Goethe

Carlin: Zane Maloney - Dan Ticktum - ???

Hitech GP: Luke Browning - Isack Hadjar - ???

Jenzer: Maxwell Esterson - Charlie Wurz - Matias Zagazeta

MP Motorsport: Franco Colapinto - Mari Boya - ???

Prema: Dino Beganovic - Gabriele Minì - Paul Aron

Trident: Richard Verschoor - Roman Stanek - Ugo Ugochukwu

Van Amersfoort: Noel Leon - Sophia Floersch - Tommy Smith

Pubblicato da Marco Borgo, 26/10/2023