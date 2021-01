CINQUE FERRARI Dopo l'annuncio fatto ieri dal reparto corse di Maranello sulla composizione degli equipaggi per le due vetture al via della stagione 2021 del FIA World Endurance Championship in classe GTE-Pro, oggi è arrivata la conferma sul numero di vetture che il Cavallino vedrà al via nella classe Am. Le 488 GTE saranno ben cinque. Intento chiaro: bissare il titolo vinto l'anno scorso con AF Corse ed i piloti Francosi Perrodo, Nicklas Nielsen ed Emanuel collard.

IRON DAMES Salto di qualità per l'equipaggio tutto femminile composto da Michelle Gatting, Rahel Frey e Manuela Gostner. Dopo una stagione più che positiva nell'European Le Mans Series lo scorso anno e due partecipazioni a Le Mans, le tre ragazze debutteranno nel mondiale con una delle due vetture del team Iron Lynx che riconferma quind il progetto''Iron Dames''. La squadra italiana, sbarcata nel mondo delle corse da un paio di anni e fondata dai piloti Andrea Piccini e Sergio Pianezzola avrà anche una seconda vettura per Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e lo stesso Piccini.

AF CORSE Due vetture per AF Corse che rinnova il proprio impegno nella classe per i gentlemen con una vettura che sarà affidata ai campioni Nicklas Nielsen e Francois Perrodo a cui si affianca l'interessante novità data dal giovane italiano Alessio Rovera. Brillante protagonista del GT, Rovera ha preso parte l'anno scorso al GT Italiano con la squadra di Piacenza. La seconda vettura sarà affidata a Francesco Castellacci, Thomas Flohr e Giancarlo Fisichella. Il trio è ormai ben rodato e consolidato visto che, così composto, è giunto alla terza partecipazione nel mondiale.

CETILAR RACING Nuovo impegno per la squadra che lascia la categoria LMP2 dove aveva finora corso con la Dallara. Il progetto voluto e lanciato da Roberto Lacorte vedrà la sua prosecuzione nella classe GTE-Am dove correrà con una 488 gestita tramite AF Corse, la stessa che ha curato l'ultima stagione con la Dallara LMP2. Al fianco di Lacorte correranno, salvo sorprese, i fidati Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi.