Katherine Legge al via di Indianapolis con Rahal

PRESENZA SPOT Katherine Legge tornerà a gareggiare nella 500 miglia di Indianapolis. La pilota che aveva brillato in Champcar sarà al via per la terza volta della grande classica del mese di maggio, trovando posto al team di Bobby Rahal. Il Rahal-Lettermann-Lanigan Racing, infatti, le ha riservato la quarta monoposto che preparerà al fianco di quelle per i titolari Graham Rahal, Christian Lundgaard e Jack Harvey.

RITORNO DOPO DIECI ANNI La 42enne inglese che aveva ben figurato nella categoria allora parallela alla Indy Racing League, la ChampCar, ha preso parte solamente due volte alla 500 miglia, precisamente nel 2012 e nel 2013. Dopo dieci anni in cui si è alternata tra qualche gara in Nascar e le gare di durata nella serie endurance nord-americana, sarà nuovamente nello schieramento di partenza dell'ovale più veloce d'America. L'accordo con il team di Bobby Rahal prevede la sola 500 miglia di Indianapolis.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/02/2023