Jeddah, Gara 1: Iwasa a segno, bella progressione di Martins

IWASA DETTA IL PASSO La gara sprint del week end di Jeddah della Formula 2 ha visto la vittoria di Ayumu Iwasa. Il pilota giapponese del vivaio Red Bull è riuscito a capitalizzare una gara che lo vedeva scattare dalla quarta posizione in griglia. Davanti a tutti partiva Jak Crawford, compagno di colori Red Bull ma che in breve ha perso terreno. Stessa sorte per Ralph Boschung che gli partiva accanto e che ha concluso in quarta posizione.

MARTINS SI ACCONTENTA Se Iwasa ha preso la testa della corsa facilmente, non tanto facilmente l'ha conservata. Alle sue spalle Victor Martins ha avuto una buonissima progressione dalla decima posizione (partirà in pole nella gara lunga di domani, ndr) e in breve si è trovato alle sue spalle. Il francese ha provato diversi attacchi ma nei giri finali è parso amministrare anziché rischiare troppo portando a casa un secondo posto che fa bene al campionato. Terzo Jehan Daruvala, veloce per stare con i primi, ma anonimo in gara.

PASTICCIO POURCHAIRE-BEARMAN La gara tra i muretti arabi è stata contraddistinta da due ingressi della safety car. Al secondo giro Zane Maloney è finito in testacoda da solo nella bagarre e la vettura si è spenta condannandolo al ritiro seppur senza aver impattato contro le barriere. Poco prima di metà gara l'erroraccio di Theo Pourchaire che nell'attaccare Martins è finito lunghissimo centrando l'incolpevole Oliver Bearman davanti a loro ha causato la seconda neutralizzazione. Ritiro per entrambi con il monegasco che si è subito scusato con l'inglese della Prema. Gara priva di emozioni per Kush Maini, Frederik Vesti e Jack Doohan che hanno finito nell'ordine dietro ai primi. Ottavo Dennis Hauger.

Jeddah, Gara 1

1. Ayumu Iwasa – DAMS – 20 giri

2. Victor Martins – ART GP – 0.700

3. Jehan Daruvala – MP Motorsport – 1.186

4. Ralph Boschung – Campos racing – 1.979

5. Kush Maini – Campos racing – 2.544

6. Frederik Vesti – Prema racing – 2.940

7. Jack Doohan – Virtuosi – 3.380

8. Dennis Hauger – MP Motorsport – 4.555

9. Jak Crawford – Hitech GP – 4.578

10. Roy Nissany – PHM/Charouz – 6.412

11. Arthur Leclerc – DAMS – 6.886

12. Isack Hadjar – Hitech GP – 7.642

13. Enzo Fittipaldi – Carlin – 8.358

14. Juan Manuel Correa – Van Amersfoort – 13.127

15. Clement Novalak – Trident – 13.743

16. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 13.778

17. Roman Stanek – Trident – 14.260

18. Brad Benavides – PHM/Charouz – 20.500

19. Amaury Cordeel – Virtuosi – 35.418

Ritirati

7° giro - Oliver Bearman - Prema racing

7° giro - Théo Pourchaire - ART GP

2° giro - Zane Maloney - Carlin

Pubblicato da Marco Borgo, 18/03/2023