Jack Harvey lascia Rahal, al suo posto Conor Daly

FINE CORSA E' terminata prematuramente la collaborazione tra Jack Harvey ed il team Rahal/Lettermann/Lanigan Racing. La crisi di prestazioni che sta attanagliando il team dell'ex driver Bobby Rahal ha visto il suo pilota inglese di punta lasciare la squadra alla vigilia delle ultime tre gare di campionato. L'apice della situazione - che aveva dato adito ai primi rumors di rottura - si era avuto ad Indianapolis quando l'unico a passare la qualificazione era stato Christian Lundgaard, mentre Harvey riuscì ad agguantare l'ultima fila nello shoot-out finale estromettendo l'altro compagno di box, Graham Rahal.

DENTRO DALY A subentrare sulla monoposto nr. 30 a Gateway sarà Conor Daly, pilota al via finora di dieci round con Ed Carpenter Racing prima di fermarsi. Il figlio d'arte dovrebbe disputare il solo round sul circuito ovale mentre per le due tappe successive di Portland e Laguna Seca il team è intenzionato a far girare dei nuovi piloti al fine lavorare per la stagione 2024. Secondo la testata americana racer.com, uno di questi potrebbe essere l'ex Red Bull Juri Vips in arrivo dalla Formula 2.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/08/2023