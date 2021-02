JACK DOOHAN CON TRIDENT Sarà nuovamente al via della Formula 3 l'australiano Jack Doohan. Il figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo, Mick Doohan, disputerà la sua seconda stagione nella serie cadetta al fianco della Formula 1. L'anno scorso affrontò l'anno di apprendistato con il team HWA Racelab, mentre quest'anno sarà al via con l'italiana Trident.

TRIDENT AL COMPLETO Formazione completa per la stagione 2021 al team Trident con l'arrivo di Doohan. Il pilota del vivaio Red Bull, riconfermato anche per il 2021, avrà come compagni di box David Schumacher e Clement Novalak, annunciati nei giorni scorsi. Attualmente Doohan sta prendendo parte alla Formula 3 asiatica, campionato invernale che si sta disputando prevalentemente nei paesi arabi a causa delle restrizioni sugli spostamenti dettate dal COVID, e occupa la seconda posizione in classifica.

Formazione piloti provvisoria Formula 3 2021

Prema: Arthur Leclerc - Dennis Hauger - Olli Caldwell

Hitech GP: Jack Crawford - Ayumu Iwasa - Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini - Rafael Villagomez - Oliver Rasmussen

Jenzer: Calan Williams - Pierre-Louis Chovet - ???

Carlin: Jonny Edgar - Ido Cohen - ???

Trident: David Schumacher - Clement Novalak - Jack Doohan

ART GP: Frederik Vesti - Alexander Smolyar - Juan Manuel Correa

MP Motorsport: Caio Collet - Victor Martins - Tijmen Van der Helm

Campos: Amaury Cordeel - Lorenzo Colombo - ???

Charouz: ??? - ??? - ???