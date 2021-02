NOVALAK IN TRIDENT Altri due sedili occupati nelle ultime ore per la stagione 2021 di Formula 3. Il team italiano Trident ha annunciato in Clement Novalak il suo secondo pilota per la stagione che inizierà da Barcellona il prossimo 9 maggio. Il francese - ma residente in Inghilterra - proviene da promettenti stagioni nelle categorie minori: nel 2019 ha militato nel British Formula 3 laureandosi campione mentre la scorsa stagione si è messo in evidenza alla prima presa di contatto con la Formula 3 schierato nuovamente dal team Carlin. In Trident ora affiancherà David schumacher, figlio dell'ex F1 Ralf, ed un terzo pilota ancora da annunciare.

VAN DER HELM IN MP Volto nuovo è invece Tijmen Van der Helm, 17enne olandese, figlio del pilota Gerard. Alla sua terza stagione in monoposto, Tijmen ha trovato posto nella compagine del suo paese, l'MP Motorsport, che con l'arrivo ufficializzato nei giorni scorsi dei due giovani del programma Renault-Alpine, Caio Collet e Victor Martins, completa la sua formazione. Van der Helm ha ben figurato nel 2019 nella Formula 4 spagnola dove ha concluso al quarto posto mentre lo scorso anno ma gareggiato nell'Eurocup Renault con l'FA Racing.

TEST DI JEREZ POSTICIPATI Mentre mancano ancora otto sedili da riempire, la macchina organizzativa per la stagione 2021 è più che mai a buon punto, ma deve ancora una volta scontrarsi con gli sviluppi dell'epidemia di COVID. Le restrizioni vigenti in Spagna per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito è stata posticipata fino al 2 di marzo e ciò ha costretto a rinviare la prima sessione di test pre-stagionali prevista a Jerez il 25 e 26 febbraio. Queste restrizioni avrebbero costretto i team Carlin e Hitech GP a rinunciare ai test.

Formazione piloti provvisoria Formula 3 2021

Prema: Arthur Leclerc - Dennis Hauger - Olli Caldwell

Hitech GP: Jack Crawford - Ayumu Iwasa - Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini - Rafael Villagomez - Oliver Rasmussen

Jenzer: Calan Williams - Pierre-Louis Chovet - ???

Carlin: Jonny Edgar - ??? - ???

Trident: David Schumacher - Clement Novalak - ???

ART GP: Frederik Vesti - Alexander Smolyar - Juan Manuel Correa

MP Motorsport: Caio Collet - Victor Martins - Tijmen Van der Helm

Campos: Amaury Cordeel - Lorenzo Colombo - ???

Charouz: ??? - ??? - ???