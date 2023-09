IndyCar, presentato il calendario ufficiale 2024: il 26 maggio la Indy500

La IndyCar scalda i motori per la stagione 2024, la prima che vedrà il debutto dei motori ibridi e che farà fare un salto in avanti alla categoria in termini di sostenibilità ambientale e soprattutto di appetibilità per nuovi motoristi. Il primo passo deciso verso la nuova era è l’ufficializzazione del calendario, lungo 18 tappe e con alcune interessanti novità, oltre a tante conferme. Come ormai da tradizione, si partirà il 10 marzo da St. Petersburg, il circuito cittadino della Florida che negli ultimi anni ha sempre offerto spettacolo ed emozioni qualificandosi come perfetto “season opener” per la categoria. La chiusura del campionato sarà invece il 15 settembre dal tracciato stradale di Nashville, che scalza la mitica Laguna Seca dove nel 2023 si era corso il caotico finale di stagione della categoria.

RITORNO MILWAUKEE Altra interessante novità è il ritorno dell’ovale di Milwaukee, sul quale non si correva dal 2015 e che sarà teatro di un doppio appuntamento sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024, proprio prima del gran finale di Nashville. Lo speedway del Wisconsin rientra in calendario a scapito dell’ovale di Forth Worth, Texas, che invece si prenda una pausa e viene sostituito come secondo appuntamento dalla novità del “The Termal Club 1 Million Challenge” e cioè una doppia gara sul circuito di Palm Springs in programma il 24 marzo, che non assegnerà punti ma un milione di dollari al vincitore. Confermati poi i circuiti stradali di Long Beach, Barber, Indianapolis (dove quest’anno si correrà solo una gara e non due, come nel 2023), Detroit, Road America, Laguna Seca, Mid-Ohio, Toronto, Portland e Nashville. Per quanto riguarda invece gli ovali, oltre al già citato Milwaukee sono confermati gli appuntamenti di Newton in Iowa (ancora in doppia manche), Madison in Illinois, anche se la tappa più attesa resta la 500 Miglia di Indianapolis in programma il 26 maggio sul mitico catino dell’Indiana.

INDYCAR 2024, IL CALENDARIO UFFICIALE DELLA STAGIONE

Round Data Circuito Tipo circuito 1 10 marzo St. Petersburg Cittadino 2 24 marzo Thermal Club* Permanente 3 21 aprile Long Beach Cittadino 4 28 aprile Barber Permanente 5 11 maggio Indianapolis Permanente 6 26 maggio 500 Miglia Indianapolis Ovale 7 2 giugno Detroit Cittadino 8 9 giugno Road America Permanente 9 23 giugno Laguna Seca Permanente 10 7 luglio Mid-Ohio Permanente 11 13 luglio Iowa Ovale 12 14 luglio Iowa Ovale 13 21 luglio Toronto Cittadino 14 17 agosto Gateway Ovale 15 25 agosto Portland Permanente 16 31 agosto Milwaukee Ovale 17 1 settembre Milwaukee Ovale 18 15 settembre Nashville Cittadino

*Gara non valida per i punti

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/09/2023