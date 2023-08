Indycar 2023: rivivi il GP di St. Louis

PALOU FESTA RINVIATA Il grande vantaggio in classifica generale è servito ad Alex Palou per contenere i danni in quello che poteva essere il primo match-point per laurearsi campione dell'Indycar series per la seconda volta. Lo spagnolo ha finito solamente settimo. Niente da fare nemmeno per il re degli ovali Josef Newgarden, che dopo aver firmato la pole, puntava a dominare anche a St. Louis.

Rivedi la quindicesima tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/08/2023