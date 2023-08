Indycar 2023: rivivi il Gallagher GP a Indianapolis

IL RITORNO DEL RE La seconda manche stagionale dell'Indycar sul circuito stradale di Indianapolis, la terza gara se si conta anche la 500 miglia, non ha annichilito lo spettacolo. A staccare la pole position è stato Graham Rahal in un ritorno di competitività del team di famiglia. Al via Devlin DeFrancesco ha sopravanzato tutti ma sotto la bandiera a scacchi il trofeo è andato ad uno dei veterani della serie americana.

Rivedi la quattordicesima tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 16/08/2023