DIXON COMANDA, SATO TRIONFA Niente da fare per Marco Andretti che aveva siglato la pole dominando tutte le libere. Ancora una volta il successo gli è sfuggito a Indianapolis dove a comandare in lungo e in largo la 500 miglia è stato Scott Dixon. Il pilota di Ganassi, tuttavia, è stato beffato sul finale da Takuma Sato che gli è saltato davanti ed è riuscito a vincere con una strategia davvero al limite sul consumo di carburante. Rivedi la 500 miglia di Indianapolis 2020 grazie al 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che il canale YouTube ufficiale dell'Indycar Series diffonde all'indomani di ogni gara.