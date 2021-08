TERZA TAPPA A INDY L'Indycar series torna subito in pista dopo lo scorso week end di gare sulle strade di Nashville facendo visita per la terza volta quest'anno al circuito di Indianapolis. Mai come in questa stagione si erano avute tre corse sul celebre ovale dopo le due tradizionali tappe di maggio in cui si disputava prima il consueto 'Indy GP' sul circuito stradale, e successivamente la 500 miglia sulla pista ovale. Il calendario 2021, ancora dettato dagli strascichi della Pandemia, ha portato ad inserire a tarda stagione una seconda corsa stradale a Indianapolis.

O'WARD IN POLE A dominare la tiratissima sessione di qualifica è stato Pato O'Ward, pilota del team Schmidt -McLaren (nei giorni scorsi l'annuncio di un ingresso del team di Woking ad acquistare maggiori quote societarie della squadra americana, ndr) che ha messo tutti dietro di sé nella sessione finale che non è stata la consueta 'Fast six', ma una sessione con i migliori dodici dopo che i sedici più lenti erano stati fermati dalla prima eliminatoria divisa nei consueti due gruppi.

BENE GROSJEAN E LUNDGAARD Se alle spalle del poleman si è accomodato per soli sei millesimi Will Power, protagonista in negativo dello scorso week end di gare, in seconda fila troviamo due nomi nuovi: Romain Grosjean - pur al via da inizio stagione, ma debuttante quest'anno in America - e Christian Lundgaard. Il pilota di Formula 2 ha approfittato del break della Formula 2 dove corre abitualmente per saggiare le corse americane con il team Rahal Lettermann. Il risultato è stato ottimo: quarto tempo nella prima qualifica oltreoceano. Terza fila per i due giovani Colton Herta e Alex Palou. Il giovane capoclassifica di Ganassi avrà la possibilità di allungare se cercherà di sfruttare al meglio la pessima qualifica del rivale diretto, nonché compagno di box, Scott Dixon. La gara dall'Indy Road circuit di Indianapolis scatterà questa sera alle ore 18.30. Diretta su DAZN.

Indy GP 2, Qualifica