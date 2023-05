Indy GP, Gara: Palou ritrova il successo

PALOU FA IL VUOTO La pista di Indianapolis si prepara ad accogliere la 500 miglia che si correrà fra due settimane e ieri sul circuito stradale è andata in scena la quinta manche stagionale dell'Indycar Series. In gara è arrivato il primo successo dell'anno di Alex Palou, lo spagnolo ex campione due anni fa, che ha saputo fare la differenza sul circuito interno al celebre ovale. Partito in seconda fila, il pilota di Ganassi è subito saltato alle spalle del poleman Christian Lundgaard superando Felix Rosenqvist, partito con le dure.

LUNDGAARD IN CRISI Poteva essere un'ottima occasione la prima pole in carriera per il giovane danese, ma in gara tutto si è rivelato più difficile del previsto. Il portacolori di Rahal è riuscito a contenere i danni nella prima fase ma sul finale di gara è finito quarto. Dietro di lui Rosenqvist, al suo fianco al via, anch'egli subito in crisi con le gomme più dure cedendo diverse posizioni. Sesto Scott Dixon davanti ad un arrembante Josef Newgarden, partito arretrato.

O'WARD ANCORA SECONDO Non vuole arrivare la prima affermazione stagionale per il messicano del team Schmidt/McLaren che per la terza volta vede il traguardo in seconda posizione. Una striscia comunque positiva in ottica campionato anche se Palou, grazie al successo in gara, passa al comando della classifica generale scalzando Marcus Ericsson che scivola terzo all'indomani della 500 miglia di Indianapolis che darà il consueto punteggio doppio. Nella top ten lo svedese davanti a Colton Herta e Graham Rahal. Gara da dimenticare per Romain Grosjean, che dopo aver sfiorato il successo nell'ultimo round di Barber, nell'Indiana non ha mai trovato l'assetto ideale ed è finito undicesimo. Testacoda per Will Power nei primi giri, innescato da un contatto nella bagarre con Kyle Kirkwood.

Indianapolis

1. Alex Palou - Team Ganassi - 85 giri

2. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 16.801

3. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 18''.145

4. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 23.480

5. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 23.926

6. Scott Dixon - Team Ganassi - 25.521

7. Josef Newgarden - Team Penske - 26.316

8. Marcus Ericsson - Team Ganassi - 31.831

9. Colton Herta - Andretti Autosport - 38.419

10. Graham Rahal - Rahal/Letterman/Lanigan - 48.871

11. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 52.573

12. Will Power - Team Penske - 59.770

13. Rinus VeeKay - Team Carpenter - 1'07.071

14. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 1'08.194

15. Marcus Armstrong - Team Ganassi - 1'15.850

16. Scott McLaughlin - Team Penske - 1'23.638

17. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1 giro

18. Callum Ilott - Juncos Racing - 1 giro

19. Conor Daly - Team Carpenter - 1 giro

20. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

21. Agustin Canapino - Juncos racing- 1 giro

22. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 1 giro

23. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 5 giri

24. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 6 giri

Ritirati

28° giro - Simon Pagenaud - Michael Shank Racing

3° giro - David Malukas - Dale Coyne Racing

2° giro - Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 14/05/2023