Indy GP: eterno Dixon

Il neozelandese recupera dopo un testacoda in avvio, Palou vola in campionato

RISCATTO DIXON Scott Dixon è tornato al successo e prolunga il suo record personale a 19 stagioni consecutive in Indycar con almeno una vittoria in gara. Il neozelandese del team Ganassi è riuscito a girare a proprio favore una gara partita malissimo nel circuito permanente di Indianapolis e che dopo poche curve lo vedeva in testacoda nell'erba. Recuperata la coda del gruppo il veterano di Ganassi ha effettuato il primo cambio gomme anticipato trovandosi così davanti a tutti nelle fasi finali.

BENE RAHAL E PALOU Escono a testa alta - anche se certamente poteva andare meglio - il team Rahal e Alex Palou. Il primo si è ripreso dopo la cocente delusione della mancanza di prestazione alla 500 miglia di Indidnapolis. Graham Rahal, nello specifico, aveva siglato la pole position davanti al giovane compagno Christian Lundgaard. Il primo ha chiuso alle spalle del vincitore mentre il danese ha patito un pit stop lento finendo giù dal podio. Lo spagnolo, invece, dopo aver in qualche modo innescato il contatto con Marcus Armstrong che ha coinvolto Josef Newgarden ha visto il suo rivale diretto finire lontanissimo a tutto vantaggio della sua corsa al titolo.

SOLIDO O'WARD Sfugge sempre la vittoria a Pato O'Ward ma il piazzamento finale è sempre tra i primissimi. Il portacolori di casa McLaren conclude terzo e con il quinto posto del compagno Alexander Rossi rimediano al ritiro della terza vettura di Felix Rosenqvist. Sesto Will Power che ha saltato pesantemente nela prima variante al primo giro. Bene Linus Lundqvist che vede il traguardo per la prima volta da sostituo di Simon Pagenaud. Male Devlin DeFrancesco che dopo una staccata micidiale era passato da quinto a primo nella prima curva. In ottica campionato Palou è a +135 punti da Newgarden e nel prossimo round sull'ovale di Gateway potrebbero chiudersi i giochi per la stagione 2023 con due round di anticipo.

Indy GP, Gara

1. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 85 giri

2. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 0.4780

3. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 8.093

4. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 9.321

5. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 9.794

6. Will Power - Team Penske - 14.693

7. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 17.651

8. Scott McLaughlin - Team Penske - 22.198

9. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 23.424

10. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 30.396

11. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 32.673

12. Linus Lundqvist - Michael Shank Racing - 35.119

13. Colton Herta - Andretti Autosport - 42.436

14. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 47.030

15. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 48.172

16. David Malukas - Dale Coyne Racing - 1'01.941

17. Callum Ilott - Juncos Racing- 1'09.597

18. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 1 giro

19. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1 giro

20. Ryan Hunter-Reay - Ed Carpenter Racing - 1 giro

21. Agustin Canapino - Juncos Racing - 1 giro

22. Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing - 1 giro

23. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 1 giro

24. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 2 giri

25. Josef Newgarden - Team Penske - 2 giri

26. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 6 giri

Ritirati

69° giro - Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren

Pubblicato da Marco Borgo, 13/08/2023