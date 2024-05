Indy 500, Qualifica 1: Penske prenota la prima fila

NEBBIA SU INDIANAPOLIS Un'inaspettata nebbia ha avvolto al mattino l'ovale di Indianapolis dove nella giornata di ieri si sono disputate la prima parte di qualificazioni per definire la griglia di partenza della 500 miglia di domenica prossima. Come nelle libere precedenti del Fast Friday è emerso di prepotenza il team di Roger Penske accaparrandosi le prime tre posizioni - provvisorie - facendo intendere di volersi accaparrare l'intera prima fila. Will Power, Scott McLaughlin e Josef Newgarden hanno siglato nell'ordine le migliori prestazioni velocistiche.

BENE MCLAREN La sessione che ha definito solo le posizioni dalla 13 alla 30 ha visto solo la solidità di Penske e McLaren, capaci di portare tutti i propri piloti nella top 12 che quindi avanzeranno nelle eliminatorie della domenica. Alexander Rossi si è piazzato davanti al campione Nascar Kyle Larson. Tra i due si è inserito l'unico pilota di Andretti in grado di passare la prima eliminazione: Kyle Kirkwood. Più attardato Pato O'Ward.

ALTI E BASSI Qualifica a due facce non solo per Andretti, ma anche per Meyer Shank (Felix rosenqvist settimo), Foyt (Santino Ferrucci ottavo), Rahal (Takuma Sato nono dopo aver dato tutto sfiorando i muretti) e Carpenter (Rinus Veekay undicesimo con la macchina che aveva appena sbattuto poche ore prima). I tentativi disperati di Sato e Veekay hanno chiuso la porta a Colton herta, tredicesimo e Alex Palou quattordicesimo, entrambi esclusi. Non gira al team Ganassi che vede conclusa la sua qualificazione. Per il secondo anno di fila Graham Rahal si trova a giocarsi un posto con i piloti presenti una-tantum Katherine Legge e Nolan Siegel, peraltro condizionati da toccate e incidenti. Stessa sorte per Marcus Ericsson, a muro venerdì e in crisi di velocità.

POLE POSITION Questo pomeriggio torneranno in pista questi ultimi per decidere chi potrà prendere il via dall'ultima fila e chi invece non potrà partecipare alla corsa. Poi quelli della 'top 12' si giocheranno l'accesso alla 'Fast Six' dalla quale uscirà il nome del poleman della 108° edizione della 500 miglia di Indianapolis.

Top 12 Qualifying

1. Will Power - Team Penske - 233.758 ml/h

2. Scott McLaughlin - Team Penske - 233.332

3. Josef Newgarden - Team Penske - 233.293

4. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 233.069

5. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 232.764

6. Kyle Larson - Schmidt/McLaren - 232.563

7. Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - 232.547

8. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 232.496

9. Takuma Sato - Rahal/Letterman/Lanigan - 232.473

10. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 232.434

11. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 232.419

12. Ryan Hunter-Reay - Dreyer&Reinbold - 232.385

Posizioni definitive

13. Colton Herta - Andretti Global - 232.316

14. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 232.306

15. Callum Ilott - Schmidt/McLaren - 232.230

16. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 232.183

17. Ed Carpenter - Ed Carpenter Racing - 232.017

18. Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - 231.948

19. Marco Andretti - Andretti Global - 231.890

20. Helio Castroneves - Meyer Shank Racing - 231.871

21. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 231.851

22. Agustin Canapino - Juncos Hollinger - 231.847

23. Sting-Ray Robb - AJ Foyt Racing - 231.826

24. Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - 231.682

25. Tom Blomqvist - Meyer Shank Racing - 231.578

26. Romain Grosjean - Juncos Hollinger - 231.514

27. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 231.506

28. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 231.465

29. Conor Daly - Dreyer&Reinbold - 231.243

30. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 231.100

Last Chance

31. Katherine Legge - Dale Coyne Racing - 230.603

32. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 230.244

33. Nolan Siegel - Dale Coyne Racing - 230.233

34. Marcus Ericsson - Andretti Global - 226.621

Pubblicato da Marco Borgo, 19/05/2024