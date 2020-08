MCLAREN DAVANTI Nonostante lo slittamento ad agosto ed il format rivisto a causa dell'epidemia di Coronavirus, non è mancato il ''Carb Day'' ad Indianapolis nella giornata del venerdì. L'ultima sessione di libere prima della gara ma che segna di fatto l'inizio ufficiale del week end più seguito del motorsport che ha il suo culmine con la celebre 500 miglia ha visto Pato O'Ward comandare la sessione allargata con la vettura gestita dal team Schmidt/Peterson per conto di McLaren.

O'WARD VELOCISSIMO Pur registrando medie più basse di quelle con cui domenica si è andati a caccia della pole position, l'ultima sessione di libere ha visto O'Ward unico a superare le 225 miglia orarie (unico sotto al muro dei 40'' sul giro, ndr). Subito dopo di lui si piazza Scott Dixon, che ha concluso nella stessa posizione da cui prenderà il via della gara domenica. Buon terzo Alexander Rossi che conferma la velocità e la confidenza con la pista amica in cui ha trionfato da debuttante nel 2017. Si confermano ai vertici anche Takuma Sato, Oliver Askew e Alex Palou, quest'ultimo che rimane nei primi dieci.

POLEMAN 28° ''Scivola'' invece indietro l'autore della pole position, Marco Andretti, che probabilmente non ha voluto strafare rischiando di dare lavoro inutile ai propri meccanici. L'unico pilota di Penske ad entrare nei primi dieci è stato Josef Newgarden mentre rimangono indietro i compagni Will Power, Simon Pagenaud ed Helio Castroneves. Lontano dai primi anche Fernando Alonso così come Felix Rosenqvist, Tony Kanaan e Ryan Hunter-Reay. La sessione ha permesso ai piloti di girare molto sulla pista dell'Indiana. Alcuni di essi hanno inanellati più di metà dei giri previsti domenica in gara (200, ndr).

