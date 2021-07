STREAMING LIVE Alte velocità, curve mitiche, meteo spesso ballerino, transizione giorno-notte e tanto, tanto spettacolo. È questo il menù del weekend del GT World Challenge Europe, che scende in pista a Spa-Francorchamps per l'appuntamento più importante del calendario della stagione GT3: la 24 ore di Spa. Partenza alle 16.30 di sabato 31 luglio, arrivo allo stesso orario di domenica 1 agosto. Chi avrà la meglio? A partire dalla pole position la Mercedes AMG GT3 del team AKKA guidata dall'italiano Raffaele Marciello. Di seguito il box per seguire in diretta tutte e 24 le ore di una delle gare più belle e attese della stagione:

GT WORLD CHALLENGE, LO STREAMING DELLA 24 ORE DI SPA-FRANCORCHAMPS 2021