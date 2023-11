GT World cup, Qualifying race: Marciello perfetto

MARCIELLO IN POLE Dopo la pole position conquistata al termine della sessione di qualifica di ieri, Raffaele Marciello ha comandato oggi la gara di qualificazione della GT World Cup sul circuito cittadino di Macao. Il pilota Mercedes è stato perfetto nel mantenere sempre il comando destreggiandosi tra le varie interruzioni che una pista così angusta ha comportato. La prima neutralizzazione ha coinvolto Matteo Cairoli a contatto con Thomas Preining. I due della Porsche hanno visto così il loro week end in salita, ritirandosi.

SUL PODIO ENGEL E MORTARA Dietro a Marciello si è posizionato Maro Engel a siglare la doppietta per Mercedes dopo che il tedesco aveva superato Edoardo Mortara. Il portacolori Audi ha concluso in terza posizione. A tre giri dalla fine la corsa è stata fermata per l'uscita di Adderly Fong che ha richiesto un lungo lavoro di riparazione delle barriere. Nei due giri finali Marciello ha mantenuto quel gap di sicurezza per vincere indisturbato su Engel e Mortara. Seguono Augusto Farfus e Sheldon Van der Linde su BMW. Sesto Daniel Serra sull'unica Ferrari al via. Toccatina per Daniel Juncadella che ha concluso pur con il muso danneggiato nella parte sinistra. La corsa decisiva si correrà domani alle ore 5.05 italiane.

Macao, Qualification Race

1. Raffaele Marciello - Mercedes AMG Team Landgraf - 12 giri

2. Maro Engel - Mercedes AMG Team Craft-Bamboo - 1.172

3. Edoardo Mortara - Audi R8 Team Absolute - 1.843

4. Augusto Farfus - BMW M4 Team Rowe - 3.355

5. Sheldon Van der Linde - BMW M4 team WRT - 3.944

6. Daniel Serra - Ferrari 296 Team Harmony - 5.367

7. Laurens Vanthoor - Porsche 911 Team TORO - 6.045

8. Christopher Haase - Audi R8 Team Absolute - 6.695

9. Daniel Juncadella - Mercedes AMG Team Craft-Bamboo - 7.623

10. Earl Bamber - Porsche 911 Team D2 Racing - 8.664

11. Alessio Picarirello - Porsche 911 Team Luanzhou - 9.016

12. Kevin Estre - Porsche 911 Team Hubauto - 9.586

13. Hong Li Ye - Porsche 911 Team R&B - 10.636

14. Cong Fu Cheng - Audi R8 Team FAW - 12.338

15. Weian Chen - Ferrari 296 Team Harmony - 12.846

16. Jules Gounon - Mercedes AMG Team Climax - 17.243

17. Marchy Lee - Mercedes AMG Team TORO - 28.379

Ritirati

8° giro - Adderly Fong - Audi R8 Team Uno Racing

1° giro - Matteo Cairoli - Porsche 911 Team Absolute

1° giro - Thomas Preining - Porsche 911 Team Hubauto

(photo: Macau GP)

Pubblicato da Marco Borgo, 18/11/2023