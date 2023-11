GT World Cup e GP di Formula 3: orari e dirette streaming

RITORNO A MACAO Dopo tre edizioni condizionate dalla pandemia, ritorna il prestigioso week end di Macao con la sua configurazione classica comprensiva delle gare internazionali di Formula 3 e GT. Tradizionale appuntamento di fine stagione, la tappa asiatica è al di fuori di tutti i calendari e, al di là dei campionati locali di Formula 4, TCR e GT cup, ospita il famoso Gran Premio motciclistico, la FIA GT World Cup e il GP di Formula 3. Quest'ultimo ricalca il format di quello che era una volta il prestigioso Master di Formula 3 che accoglieva le monoposto dai vari campionati sparsi nel mondo.

WORLD CUP A sfidarsi nella categoria valevole come coppa del mondo FIA in prova unica saranno i migliori specialisti delle ruote coperte schierati in forma ufficiale dalle case costruttrici. Tra questi vi saranno Raffaele Marciello (già incisivo nelle libere odierne) e l'italiano Matteo Cairoli su Porsche. Battaglia tra giovani emergenti e qualche veterano in Formula 3 dove spiccano il ritorno di Dan Ticktum e Marcus Armstrong. Dalla Formula 2 arriveranno anche Richard Verschoor e Dennis Hauger. Le gare (anche quelle locali) saranno visibili in live streaming gratuito sul sito ufficiale dell'evento.

Orari dirette streaming

Sabato 18 novembre

7.05 - GT World Cup, Qualifying race

8.50 - F3 GP, Qualifying race

Domenica 19 novembre

5.05 - GT World Cup, race

8.30 - F3 GP, race

(orario italiano - foto: Macau GP)

Pubblicato da Marco Borgo, 16/11/2023