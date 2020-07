LORANDI PASSA ALLE GT E' il momento del salto di qualità per Alessio Lorandi che per il 2020 ha previsto il passaggio dalle monoposto alle ruote coperte. Il 21enne bresciano sarà al via del GT World Challenge Europe e correrà con la Mercedes AMG GT3 del team tedesco GetSpeed Motorsport in quella che sarà la sua prima esperienza con le GT dopo stagioni da protagonista nel FIA Formula 3 European Championship, in GP3 ed in Formula 2.

EQUIPAGGIO CON MAXI BUHK E FABIAN SCHILLER Non sarà solo, ovviamente, l'italiano al volante della Mercedes GT3. L'ex pilota di Carlin e Trident formerà un equipaggio di tutto rispetto con l'ufficiale Mercedes Maxhimilian Buhk - già campione della serie - e Fabian Schiller. La squadra, inoltre, dopo una prima stagione da team cliente, entra a far parte delle squadre ufficiali supportate dal marchio della stella. La compagine sarà al via della tappa endurance del Nurburgring e della 24 ore sul vecchio NordSchleife. Inoltre prenderà parte alle tappe di Imola e Le Casteltet (endurance cup). Da definire la partecipazione alla gara clou del campionato: la 24 ore di Spa.

UNA GRANDE SFIDA ''Il team GetSpeed si è guadagnato in fretta una reputazione di tutto rispetto - ha commentato l'italiano all'annuncio del suo nuovo programma sportivo - correre in equipaggio con piloti dell'esperienza di Maxhimilian Buhk e Fabian Schiller sarà una sfida enorme. Il salto da una monoposto ad una vettura GT richiede di rivedere il proprio stile di guida. Ma questo mi offre ottime prospettive per la mia carriera futura''.