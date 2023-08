Gateway: Palou cerca il primo match-point contro Dixon e Newgarden

ULTIMO OVALE Mancano solamente tre gare alla chiusura dell'Indycar series 2023. Domenica sera si correrà sull'ultimo tracciato ovale della stagione, la pista di Gateway, mentre nei due week end successivi la serie americana sarà presente sulle piste permanenti di Portland e Laguna Seca. Stando alla mera statistica la questione titolo potrebbe chiudersi sulle sopraelevate del Gateway Motorsport Park, in Illinois, (ora rinominato World Wide Technology Raceway) nella sfida che vede contrapposti Alex Palou a Scott Dixon e Josef Newgarden.

PALOU CAPOCLASSIFICA Strada nettamente in discesa per il giovane alfiere di Ganassi che già dallo scorso round di Indianapolis ha cominciato ad amministrare. La vittoria di Scott Dixon ed il settimo posto del rivale hanno tenuto il primo ancora in lotta per il titolo ma la matematica con 101 punti di ritardo gli dà poche chance. Un paio di posizioni più avanti e Palou sarebbe già stato campione. Allo spagnolo bastano infatti tre punti per mettersi in testa la corona per la seconda volta.

DIXON COSTRETTO A DOMINARE Qualora Dixon andasse sciaguratamente incontro ad un ritiro, a Palou basterebbe concludere la corsa in Illinois per raggranellare i 5 punti minimi assegnati e chiudere i giochi. Se Dixon invece dominasse qualifica e gara incassando bottino pieno questi incasserebbe 54 punti. Il rivale - nonché compagno di box - dovrebbe allora badare a piazzarsi più in alto possibile. Se ipoteticamente Palou arrivasse secondo incasserebbe 40 punti e il divario tra i due si attesterebbe a 87 punti. Sufficienti per permettere allo spagnolo di guardare ai due round successivi con relativa tranquillità.

NEWGARDEN RE DEGLI OVALI Più in bilico Josef Newgarden che avrà a suo favore il fatto di correre su una pista a lui più congeniale. Il portacolori di Penske ha vinto quest'anno tutte le gare su ovale - 500 miglia di Indianapolis inclusa - ma un ritiro per lo statunitense potrebbe significare la fine di tutto. Con 105 punti di distacco dalla testa uno zero lo taglierebbe definitivamente fuori dalla lotta per il titolo. Dixon e Newgarden sono costretti ad attaccare nelle ultime tre manche della stagione per tenere aperti i giochi. Che entrambi finiscano però a muro e Palou festeggi il titolo a Madison è tuttavia un ipotesi alquanto remota...

Pubblicato da Marco Borgo, 23/08/2023